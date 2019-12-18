Fenerbahçe'de olay rapor! Yanlış idman... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de olay rapor! Yanlış idman... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de olay rapor! Yanlış idman...

6 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isteği ile sakatlıklar konusunda detaylı bir rapor hazırlandı ve kendisine sunuldu.

Fenerbahçe'de olay rapor! Yanlış idman..., System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isteği ile sakatlıklar konusunda detaylı bir rapor hazırlandı ve kendisine sunuldu. Antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki etkenlerden biri olduğu raporda yer aldı.


Orta çıkan raporda, Fenerbahçe'nin antrenman programının futbolcuların sakatlığındaki en büyük etken olduğu belirtildi.


Ayrıca sakatlık sonrası futbolcuların tam kuvvetlenmeden takıma katılıyor olmasının, başka bir faktör olduğunun altı çizildi.


Tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Koç'un, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya gelindi. Yönetimin, idman programı ve futbolcuların iyileşme sürecine dair teknik heyete bazı sorular yönelteceği ifade ediliyor.


SEZON BAŞI YÜKLEME YAPILMADI


Fenerbahçeli futbolculara sezon başında gerekli yüklemelerin yapılmadığı, bu nedenle sezon içinde yapılan yükleme programlarının zemin sorunuyla birleşince sakatlığa yol açtığı da bu raporda yer aldı. (Sabah)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:01 
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