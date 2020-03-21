Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Lionel Messi'nin yolundan gidiyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Lionel Messi'nin yolundan gidiyor! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Lionel Messi'nin yolundan gidiyor!

6 saat önce

Lionel Messi ile aynı pozisyonda oynayan ve tıpkı Arjantinli gibi sol ayaklı olan Ömer Faruk Beyaz, idolü olarak gördüğü Messi'nin ilk yıllarında giydiği 30 numaralı formayı üzerine aldı.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz, Lionel Messi'nin yolundan gidiyor!, System.String[]

Lionel Messi ile aynı pozisyonda oynayan ve tıpkı Arjantinli gibi sol ayaklı olan Ömer Faruk Beyaz, idolü olarak gördüğü Messi'nin ilk yıllarında giydiği 30 numaralı formayı üzerine aldı.


Messi, 16 yaşında Barcelona A takımına girmiş ve 30 numarayı üzerine geçirmişti. Dünya starı ile aynı yaşta Fenerbahçe A takımına giren Ömer, Messi'yi örnek alarak 30 numarayı seçti.


BAYERN MÜNİH PEŞİNDE


Ömer Faruk Beyaz, 30 numaralı formasını sosyal medya üzerinden de paylaşmıştı. Alman basını ise Ömer Faruk'un Bayern Münih radarında olduğunu belirtti. Bayern dışında dünya devleri de 16 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Ömer Faruk Beyaz ise hayalinin Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giyip kaptan olmak olduğunu söylemişti.

Bayern Münih, Lionel Messi, Fenerbahçe, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:14 

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