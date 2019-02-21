Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e Profesyonel Sözleşme
1 saat önce
Fenerbahçe, genç futbolcusu Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
, genç futbolcusu Osman Ertuğrul
Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.
Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:47 Kaynak: AA
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