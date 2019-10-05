Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de oyuncular, antalyaspor maçı sonrası özel toplantı yaptı
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Fenerbahçe'de oyuncular, antalyaspor maçı sonrası özel toplantı yaptı

53 dakika önce

Fenerbahçe'de futbolcular, 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında özel bir toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de oyuncular, antalyaspor maçı sonrası özel toplantı yaptı, System.String[]

Fenerbahçe'de futbolcular, 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında özel bir toplantı yaptı.

Sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde, sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda, puan kaybı yaşanan maç ve geleceğe dair yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmede bulunulduğu öğrenildi.

Toplantıda ilk sözü, Antalyaspor karşısında kötü performans gösteren bazı oyuncuların alarak, takım arkadaşlarından özür dilediği; diğer futbolcuların da onlara destek vererek "Biz hatalarımızla, doğrularımızla bir takımız" mesajı verdiği belirtildi. Sonrasında söz alan kaptan Emre'nin ise bu ligin her anlamda en iyi ekibi olduklarını vurgulayarak, "Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz" dediği öğrenildi.

Teknik heyet ve yönetimin; oyuncuların kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantıdan ve durumu sahiplenip kenetlenmelerinden memnun olduğu öğrenilirken; şampiyonluğun, olumsuz maçlardan sonra yaşanan böyle kenetlenmelerden geçtiğini ifade ettikleri belirtildi.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:32 Kaynak: DHA
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