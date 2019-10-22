Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan için yeni karar
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan için yeni karar

19 dakika önce

Ersun Yanal, sezonun ilk 7 haftasında sakatlar nedeniyle zaman zaman ilk 11'i kurmakta zorlandı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan için yeni karar, System.String[]

Ersun Yanal, sezonun ilk 7 haftasında sakatlar nedeniyle zaman zaman ilk 11'i kurmakta zorlandı. Hasan Ali, Serdar Aziz ve Rodrigues, Denizli maçıyla birlikte takıma döndü. Önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak Konyaspor mücadelesinde de Max Kruse ve Victor Moses hazır hale gelecek. Moses'ın hemen 11'e dönmesi beklenmiyor.


Ancak 5 asistle bu alanda ligin en iyilerinden biri olan Kruse, formasına kavuşacak. Alman futbolcunun 11'e girmesiyle birlikte kimin dışarıda kalacağı merak konusu.


Tek değişiklik


Bu konuda ilk aday, Denizli maçında ilk golü atan Tolga Ciğerci. Ozan Tufan'ın performansından çok memnun olan Ersun Yanal, öğrencisini bir kez daha orta sahanın sağına çekmeyi planlıyor. Başarılı teknik adamın, Konya karşısında Denizlispor 11'inden başka bir değişiklik yapması beklenmiyor.


Ersun Yanal, Ozan Tufan, Kadıköy, Denizli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45 
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