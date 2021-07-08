Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerindeki günün ilk idmanını salonda yapan sarı-lacivertliler, akşam sahada çalıştı.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman yapıldı.Fenerbahçe'de milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan da idmanda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci idmanda yer aldı - Son Dakika