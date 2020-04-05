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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi! Son dakika
6 saat önce
Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç'i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.
Ekonomik anlamda rahatlamak adına Vedat Muriç'i, yüksek bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'de iki oyuncu daha, kulübe gelir anlamında fayda sağlayacaklar listesinde bulunuyor.
Kulübün kasasını doldurmak ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemek isteyen Sarı- Lacivertliler'de yönetim, Zajc ve Ozan Tufan'a da teklif gelmesi halinde bunları geri çevirmek istemiyor.
İKİ İSİMDEN 20 MİLYON EURO!
Fanatik'in haberine göre Zajc için 8 milyon Euro, Ozan için de 12 milyon Euro'luk bonservis bedellerinin konuşulduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:33
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