Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi! Bedavaya... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi! Bedavaya... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi! Bedavaya...

6 saat önce

Sarı-Lacivertliler'de Ozan Tufan alarmı verilmiş durumda.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi! Bedavaya..., System.String[]

Sarı-Lacivertliler'de Ozan Tufan alarmı verilmiş durumda. 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Ozan'ın performansını bu kadar artırması, yönetimden teknik heyete ve taraftara kadar herkesi mest etmiş durumda.


Ancak başarılı oyuncuyla ilgili büyük bir tehlike var. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu nedenle 1 Ocak'tan itibaren, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere başka bir takımla kontrat imzalayabilir.


Derbide şov yaptı


Ozan Tufan'ı Premier Lig'den 2 takımın yakın takibe almış olması, tehlikenin boyutunu iyice artırdı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester ile Crystal Palace, Milli futbolcuya kancayı takmış durumda.


Her iki takım da Beşiktaş maçına gözlemcilerini gönderdi. Derbide müthiş bir futbol sergileyen ve jeneriklik bir gole imza atan Ozan Tufan, iki ekibin yetkililerini de kendine hayran bıraktı. Leicester ve Criystal Palace yönetimi, 1 Ocak'tan itibaren yıldız futbolcu ve menaceriyle temasa geçmeye hazırlanıyor.


Fenerbahçe'de mutlu ama...


Bu durum, Fenerbahçe Yönetimi'nin yeni sözleşme için kolları sıvamasına neden oldu. Sarı- Lacivertliler, bir an önce Ozan ve menaceriyle masaya oturarak, oyuncunun bedelsiz olarak gitmesinin önüne geçmek istiyor.


Yıldız futbolcunun kaptanlığa kadar yükseldiği Fenerbahçe'de mutlu olması avantaj. Ancak İngiliz ekiplerinin ekonomik anlamda çok cazip teklif sunması işleri değiştirebilir. (Fanatik)


Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:19 
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