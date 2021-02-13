Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi - Son Dakika

Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi

13.02.2021 21:37
Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi, System.String[]

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, ilk kez 11'de başladığı Fatih Karagümrük maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük- Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil gösterdiği performansla ön plana çıktı.

İlk kez ilk 11'de görev alan Özil, müsabakanın 20. dakikasında sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açtığı ortada Szalai'nin verdiği pasta Thiam golü atarken, Özil serbest vuruşlardaki etkisini gösterdi.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT ALDI

Maçın ikinci yarısında 70. dakikada kaleyi cepheden gören vuruşta Özil bir kez daha topun başına geçerken, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. Mesut Özil, oyun içerisindeki yaptığı hamlelerle teknik heyetten tam not aldı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi - Son Dakika Spor


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