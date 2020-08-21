Fenerbahçe'de parola; aile ortamı

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde dün takım ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinin tümünün negatif çıktığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:38

Kaynak: DHA

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