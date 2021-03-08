Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kulüp doktoru Pelkas'ın son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

80. dakikada hava topu mücadelesinde Skubic ile korkutucu şekilde çarpışan Yunan oyuncu, bir süre yerde hareketsiz kaldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından da oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki oyuncu, sedyeyle kenara alındı. Boyunluk takılan Pelkas, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

"KONTROL ALTINDA OLMALI"

Pelkas'ın durumunu değerlendiren Fenerbahçe Doktoru Burak Kunduracıoğlu, "Göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Şuuru geldikten sonra göğsünde ağrıları vardı, bir an önce ambulansa aldık, damar yolunu açtık, hastaneye getirdik. Beyin, boyun ve akciğer tomografisini çektik. Herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor. Bu tip darbelerden sonra bir hafıza kaybı oluyor, o vardı biraz ama kendine geldi" dedi.

"BİLİNCİNİ KAYBETMİŞTİ AMA İYİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Pelkas'ın durumuyla ilgili, "Pelkas bilincini kaybetmişti ama şu anda iyi haberi geldi" ifadelerini kullandı.