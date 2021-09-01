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Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı

01.09.2021 20:04
Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı, System.String[]

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 4 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

(İHA)

Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Diego Perotti ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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