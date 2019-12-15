Fenerbahçe'de planları bozan gelişme - Son Dakika
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Fenerbahçe'de planları bozan gelişme

6 saat önce

Süleyman Arat | F.BAHÇE'de dün Sivas maçı öncesi son idmanda Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık, Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi.

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Süleyman Arat | F.BAHÇE'de dün Sivas maçı öncesi son idmanda Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık, Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. Hasan Ali'nin devreyi kapattığı, Zajc'ın en az üç ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Sloven oyuncunun dönüşünün sezon bitişini bulabileceği de ifade ediliyor.


PLANLAR BOZULDU


BU haber, Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında makul bir bedelle satmak isteyen sarı lacivertli ekibin tüm planlarını bozdu. Zajc, geçen sezon devre arasında İtalya'nın Empoli takımında 3.5 milyon Euro ve Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında alınmıştı.


Hasan Ali Kaldırım, Süleyman Arat, Hasan Ali, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:45 
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