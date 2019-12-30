Fenerbahçe'de Rami ayrılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Rami ayrılıyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Rami ayrılıyor

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, devre arası transfer döneminde sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Rami ayrılıyor, System.String[]

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, devre arası transfer döneminde sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.


Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Adil Rami, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen ve sürekli yedek kalan Rami'nin bir an önce ülkesine dönmek istediği belirtildi. Rami, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında ilk 11'de forma bulmuş, o müsabakada da ikinci yarının başında oyundan çıkartılmıştı. Antrenmanlarda gösterdiği performans ile Teknik Direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremeyen 34 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi!
Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! Jailson'un golü sosyal medyayı salladı! Alex de kayıtsız kalmadı İddaa, Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe'yi öne çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:31 Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek - Son Dakika Spor
17:29 Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? - Son Dakika Spor
17:25 A Milli Muaythai Takımı'ndan Abant'ta dondurucu soğukta antrenman - Son Dakika Spor
17:25 Muay Thai Milli Takımı, dondurucu soğukta Abant'ta antrenman yaptı - Son Dakika Spor
17:24 Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Stadyumu inşaatında inceleme - Son Dakika Spor
16:59 Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:37:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Rami ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]