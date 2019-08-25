Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Reyes'in sözleşmesi feshedildi
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de Reyes'in sözleşmesi feshedildi

35 dakika önce

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Meksikalı futbolcu Diego Reyes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Reyes'in sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Meksikalı futbolcu Diego Reyes'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.


Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerde beklenen performansı veremeyen 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." - İSTANBUL

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen transferi açıkladı: Bu gece gelecek deniyor
Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:06:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Reyes'in sözleşmesi feshedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]