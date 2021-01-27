Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri 'nde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı. Kayserispor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncularımız antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular, ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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