Fenerbahçe'de Rodrigo Riquelme sesleri! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Rodrigo Riquelme sesleri! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Rodrigo Riquelme sesleri!

6 saat önce

Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi.

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Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Atletico Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi. Diego Simeone'nin A takıma almayı düşünmediği 19 yaşındaki oyuncunun, sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.


GENÇLİK HAREKATI


2000 doğumlu Riquelme'nin bir süredir Celtic ve Rangers başta Avrupa'nın değişik takımlarıyla görüşmeler yaptığı ancak parayı göz önüne alması halinde Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katmaya önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Riquelme'yi, "yetiştirici bir teknik adamla anlaşıp, gençlere önem veren bir takım kurma" sözüyle ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında


GRIEZMANN'A BENZETİLİYOR


Marca, oyun tarzıyla Griezmann'a benzetilen Riquelme'nin hızı ve top sürmedeki yeteneği ile dikkat çektiğini yazdı. 19 yaşındaki oyuncu ceza sahası ve çevresinden attığı etkili şutlarıyla da tanınıyor.18 DAKİKA ŞANS BULDU


LA Liga'da bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 dakika şans bulabilen Riquelme, İspanya Genç Takımlar Ligi ile UEFA Gençlik Ligi'nde 28 maçta 7 gol+6 asist üretti. (Sabah)

Atletico Madrid, Fenerbahçe, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:14 

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