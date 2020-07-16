Fenerbahçe'de rota Konrad Michalak - Son Dakika

Fenerbahçe'de rota Konrad Michalak

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de rota Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak. Rodrigues'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu futbolcunun yerine, süratiyle dikkat çeken Michalak'ı transfer etmek istiyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de rota Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak. Rodrigues'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu futbolcunun yerine, süratiyle dikkat çeken Michalak'ı transfer etmek istiyor.

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Transfer için çalışmalarını hızlandıran ve önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de hedef Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak. Devre arasında Rusya'nın Grozny takımından kiralık olarak Başkent temsilcisine gelen 22 yaşındaki futbolcu, özellikle süratli yapısıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de Onyekuru ve Garry Rodrigues'le birlikte en hızlı 3 isimden birisi olarak gösterilen Michalak, sarı-lacivertlilerde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues'in yerine düşünülüyor. Devre arasında Ankaragücü'ne transfer olup ilk 11'in değişilmezi olan genç futbolcu, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı. Michalak, bu 3 asistin 2'sini Ankaragücü'nün Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Konrad Michalak'la ilgilenen bir diğer kulübün Galatasaray olduğu da öğrenildi. Ligde hafta sonunda Ankaragücü, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, Başkent ekibine penaltıya kazandıran isim Michalak olmuştu. Geride kalan sezonlarda Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi süratli futbolcuları kadrosunda barındırarak başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından bu tipte bir futbolcu arayışına girmişti. Galatasaray aradığı ismi çok uzakta bulmadı ve Ankaragücü forması giyen Michalak'ı gündemine aldı. Bonservisi Rusya'nın Grozny takımında olan Michalak'ın opsiyon maddesi ise Ankaragücü'nde bulunuyor. Ankaragücü sezon sonunda ligde kalmayı başarırsa, Ankaragücü'nün opsiyonu kullanması bekleniyor.

(İHA)

Ankaragücü, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de rota Konrad Michalak - Son Dakika
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