Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar takım arıyor
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Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar takım arıyor

25 dakika önce

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar takım arıyor, System.String[]

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor.


Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Sadık Çiftpınar'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.


Tecrübeli stoperin Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudu kalmadı.

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Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:21 
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