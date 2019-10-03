Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar takım arıyor
25 dakika önce
Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Sadık Çiftpınar'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi.
Tecrübeli stoperin Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudu kalmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:21
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