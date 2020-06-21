Fenerbahçe'de sahne gençlerin!

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz'ı oynatmaya başlamasının ardından, Fenerbahçe'nin de 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ve 22 yaşındaki Murat Sağlam'ı bugünkü Kasımpaşa maçında sahaya sürmesi bekleniyor.



Trabzonspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 88. dakikasında ilk kez oyuna giren Ömer Faruk'ın bugün daha fazla süre alacağı, bu sezon lig maçlarında hiç şans verilmeyen Murat'ın da yavaş yavaş takıma monte edileceği belirtildi. ·



Fenerbahçe'deki hocalarına göre Ömer Faruk, gelecekte yıldız olabilecek bir yetenek. On numara pozisyonu için gereken tüm özelliklere sahip Ömer Faruk'la en çok ilgilenen isim olan Emre Belözoğlu, genç oyuncuyla sık sık konuşarak deneyimlerini aktarıyor.



Sezon başındaki hazırlık maçlarının yıldızı olmasına rağmen ligde hiç süre alamayan; Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada oynayan Murat Sağlam için de, "Gerekli şansı bulup özgüven kazanırsa, 10-15 yıl sağ bekin değişmez ismi olur" değerlendirmesi yapılıyor.



