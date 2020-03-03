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Fenerbahçe'de sakatlanan Falette'te dokuda ezilme ve kısmi yırtık tespit edildi
6 saat önce
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yaptığı yarı final ilk maçında sakatlanan Simon Falette'in durumu belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile yaptığı yarı final ilk maçında sakatlanan Simon Falette'in durumu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız futbolcuda yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi.
Falette, Trabzonspor ile oynanan maçın hemen başında sakatlanmış ve 10. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakmıştı.
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