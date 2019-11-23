Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, sakatlığı nedeniyle müsabakanın kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, sakatlığı nedeniyle müsabakanın kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımın karşılaşma öncesi yaptığı son antrenmanda bacağında ağrı hissetti. Çekilen MR'ın ardından Mevlüt'ün sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in yanı sıra diğer santrfor Vedat Muric de sakatlığı nedeniyle Malatya'ya götürülmedi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla da BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin BtcTurk Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues ve Victor Moses.

Yeni Malatyaspor, Mevlüt Erdinç, Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 22:41:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]