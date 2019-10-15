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Fenerbahçe'de sakatlarda son durum

17 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovenya Milli Takımından dönen Miha Zajc'ın da takımla çalıştığı belirtildi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Slovenya Milli Takımından dönen Miha Zajc'ın da takımla çalıştığı belirtildi.


Kasığında ağrı bulunan Alman futbolcu Max Kruse'nin ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.


Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar'ın da tedavilerine başlandığı aktarıldı.


Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı kaydedildi. Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile süren antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.


Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:32 
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