Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sakatlarda son durum! Emre Belözoğlu...
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Fenerbahçe'de sakatlarda son durum! Emre Belözoğlu...

9 dakika önce

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de sakatlarda son durum! Emre Belözoğlu..., System.String[]

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici egzersizlerle süren antrenman pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.


Öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Moses ve Isla takımdan ayrı çalışırken, Hasan Ali ise düz koşulara başladı.


Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Can Bartu Tesisleri, Emre Belözoğlu, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:45 
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