Fenerbahçe'de sakatlardan iyi haber
28.12.2020 14:42
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe
, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kasımpaşa
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.Teknik direktör Erol Bulut
yönetiminde Can Bartu Tesisleri
'nde saat 11.00'deki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Fenerbahçeli oyuncular dar alanda pas çalışması yaptıktan sonra antrenmanı çift kale maçla tamamladı.TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADILARSarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Mbwana Samatta
, Enner Valencia
, Mauricio Lemos
ve Tolga Ciğerci
takımla birlikte çalışmalara başladı. Diego Perotti de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Hafif ağrıları bulunan Filip Novak ve Mame Thiam ise idmanda yer almadı.SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASIAntrenmanın ardından Mauricio Lemos'un doğum günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.
Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.
- Samatta
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