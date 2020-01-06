Fenerbahçe'de sakatlardan ümit kesildi! Hasan Ali, Miha Zajc ve Victor Moses... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlardan ümit kesildi! Hasan Ali, Miha Zajc ve Victor Moses... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de sakatlardan ümit kesildi! Hasan Ali, Miha Zajc ve Victor Moses...

6 saat önce

Spor Arena - Süleyman Arat | Sezonun ikinci yarısına Antalya'da girdiği kampla hazırlanan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses'den ümit kesildi.

Fenerbahçe'de sakatlardan ümit kesildi! Hasan Ali, Miha Zajc ve Victor Moses..., System.String[]

Spor Arena - Süleyman Arat | Sezonun ikinci yarısına Antalya'da girdiği kampla hazırlanan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses'den ümit kesildi.


Sakatlıkları sebebiyle devre arası kampına dahil edilmeyen bu üç futbolcudan sezonunun ikinci yarısında yararlanılamayacağı düşünülüyor.


Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses'den sezonun ikinci yarısı için ümidin kesilmesi, bu üç mevkiye yeni transferler yapılacağı anlamına geliyor.


Adı Fenerbahçe ile anılan Perotti'yi izliyoruz;


Hasan Ali Kaldırım, victor moses, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:02 
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