Fenerbahçe'de sakatların durumu yarın netleşecek!
51 dakika önce
bir süredir özel program dahilinde çalışan üç futbolcu, yarın akşam saat 19.00'da yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacak ve herhangi bir ağrı hissetmezlerse Denizlispor maçının kadrosuna alınacak.
bir süredir özel program dahilinde çalışan üç futbolcu, yarın akşam saat 19.00'da yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacak ve herhangi bir ağrı hissetmezlerse Denizlispor maçının kadrosuna alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:49
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