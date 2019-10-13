Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sakatların durumu yarın netleşecek!
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatların durumu yarın netleşecek!

Fenerbahçe'de sakatların durumu yarın netleşecek!

51 dakika önce

bir süredir özel program dahilinde çalışan üç futbolcu, yarın akşam saat 19.00'da yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacak ve herhangi bir ağrı hissetmezlerse Denizlispor maçının kadrosuna alınacak.

Fenerbahçe'de sakatların durumu yarın netleşecek!, System.String[]

bir süredir özel program dahilinde çalışan üç futbolcu, yarın akşam saat 19.00'da yapılacak antrenmanda takımla birlikte çalışacak ve herhangi bir ağrı hissetmezlerse Denizlispor maçının kadrosuna alınacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:49 
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