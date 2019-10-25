Fenerbahçe'de sakatlık! 3 hafta yok...
1 saat önce
Fenerbahçe'de akciğer enfeksiyonu olan Harun Tekin'in tedavisine başlandı.
Fenerbahçe'de akciğer enfeksiyonu olan Harun Tekin'in tedavisine başlandı.
Harun Tekin, birkaç hafta istirahat edecek. Tecrübeli kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:24
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