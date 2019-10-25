Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık! 3 hafta yok...
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlık! 3 hafta yok...

Fenerbahçe'de sakatlık! 3 hafta yok...

1 saat önce

Fenerbahçe'de akciğer enfeksiyonu olan Harun Tekin'in tedavisine başlandı.

Fenerbahçe'de sakatlık! 3 hafta yok..., System.String[]

Fenerbahçe'de akciğer enfeksiyonu olan Harun Tekin'in tedavisine başlandı.


Harun Tekin, birkaç hafta istirahat edecek. Tecrübeli kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Harun Tekin, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:24 
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