Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Maçta penaltıdan bir gol atıp bir penaltı atışından da yararlanamayan Victor Moses'ın ön üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi.

Maçta penaltıdan bir gol atıp bir penaltı atışından da yararlanamayan Victor Moses'ın ön üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi.



Moses'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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