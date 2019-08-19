Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

12 dakika önce

Maçta penaltıdan bir gol atıp bir penaltı atışından da yararlanamayan Victor Moses'ın ön üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi.

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Maçta penaltıdan bir gol atıp bir penaltı atışından da yararlanamayan Victor Moses'ın ön üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi.

Moses'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
victor moses, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 
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