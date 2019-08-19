Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
12 dakika önce
Maçta penaltıdan bir gol atıp bir penaltı atışından da yararlanamayan Victor Moses'ın ön üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi.
Maçta penaltıdan bir gol atıp bir penaltı atışından da yararlanamayan Victor Moses'ın ön üst adalesinde zorlanma olduğu tespit edildi.
Moses'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54
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