Fenerbahçe'de Salonda Çalıştı
46 dakika önce
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, bugünün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdi.
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Fenerbahçe
, bugünün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde başlayan antrenmanda oyuncular, salonda denge ve kuvvet çalışmaları yaptı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Alper Boğuşlu
ile sahada takımdan ayrı özel olarak çalıştı.
Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:39 Kaynak: DHA
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