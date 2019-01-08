Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Salonda Çalıştı

Fenerbahçe'de Salonda Çalıştı

46 dakika önce

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, bugünün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Salonda Çalıştı, System.String[]


Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, bugünün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan antrenmanda oyuncular, salonda denge ve kuvvet çalışmaları yaptı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile sahada takımdan ayrı özel olarak çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

Antalya, Fenerbahçe, Spor
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