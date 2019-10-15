Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de salonda kuvvet çalıştı
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de salonda kuvvet çalıştı

Fenerbahçe'de salonda kuvvet çalıştı

56 dakika önce

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe'de salonda kuvvet çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıkları kapsamında günün ilk idmanını salon çalışmasıyla tamamladı.


Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8. haftasında pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanına bugün akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vedat Muriqi attı, Kosova Karadağ'ı mağlup etti! Muriqi'in dansı olay oldu
Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalyanlara tepki: Hiçbir zaman yıkılmaz, ayakta dururuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de salonda kuvvet çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]