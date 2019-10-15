Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de salonda kuvvet çalıştı
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Fenerbahçe'de salonda kuvvet çalıştı

59 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8. haftasında pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe'de salonda kuvvet çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 8. haftasında pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, günün ikinci idmanına bugün akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:27 
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