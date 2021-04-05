Fenerbahçe'de Samatta'nın golü sonrası tüm takım Emre Belözoğlu'na koştu

Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde 64. dakikada gelen gol sonrası bütün takım teknik direktör Emre Belözoğlu'na koşarak büyük bir sevinç yaşadı.

SAMATTA GOL ORUCUNU BOZDU

Sezon başında Aston Villa'dan büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana Samatta, Denizlispor karşısında suskunluğunu bozdu. Süper Lig'de 10 maçlık bir gol orucuna giren Samatta, Denizlispor ağlarını sarstı ve ligdeki 5. golünü kaydetti. Fenerbahçe'de tüm futbolcular, Samatta'nın golünden sonra büyük bir sevinç yaşadı ve Emre Belözoğlu'na koştu.