Fenerbahçe'de Samatta'nın golü sonrası tüm takım Emre Belözoğlu'na koştu
05.04.2021 21:29
Süper Lig'de rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanmaktan başka şansı olmayan Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Galibiyet baskısıyla maça çıkan sarı-lacivertlilerde golün gelmediği her dakika stres daha fazla arttı. 64. dakikada gelen Samatta'nın golünden sonra ise futbolcularda büyük bir duygu patlaması yaşandı. Bütün takım, teknik direktör Emre Belözoğlu'na koşarak bir sevinç yumağı oluşturdu.
Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde 64. dakikada gelen gol sonrası bütün takım teknik direktör Emre Belözoğlu'na koşarak büyük bir sevinç yaşadı.
SAMATTA GOL ORUCUNU BOZDU
Sezon başında Aston Villa'dan büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana Samatta, Denizlispor karşısında suskunluğunu bozdu. Süper Lig'de 10 maçlık bir gol orucuna giren Samatta, Denizlispor ağlarını sarstı ve ligdeki 5. golünü kaydetti. Fenerbahçe'de tüm futbolcular, Samatta'nın golünden sonra büyük bir sevinç yaşadı ve Emre Belözoğlu'na koştu.
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