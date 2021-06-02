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Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika

Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

02.06.2021 00:43

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala eski başkan Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulunacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un basın toplantısının ardından beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım yaklaşan seçim öncesi harekete geçti.

"SEÇİM 25-26 HAZİRAN'A KALACAK"

Ali Koç seçim tarihiyle ilgili olarak, "Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak" dedi.

AZİZ YILDIRIM'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Futbol Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da kongre öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika Spor


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