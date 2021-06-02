Fenerbahçe'de Ali Koç'un basın toplantısının ardından beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanı Aziz Yıldırım yaklaşan seçim öncesi harekete geçti.
Ali Koç seçim tarihiyle ilgili olarak, "Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak" dedi.
Futbol Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım da kongre öncesi bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek - Son Dakika Spor