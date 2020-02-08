Fenerbahçe'de 'Sefa Kalya' koreografisi'

Fenerbahçe tribünleri, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lider Sefa Kalya'yı unutmadı. Sarı-lacivertli tribünler Kalya adına Okul açık tribününde bir koreografi gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe-Alanyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünler geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Sefa Kalya'yı unutmadı. Okul açık tribününde yapılan koreografide Kalya'nın resmi açılırken, 'Bizim Fenerbahçeliliğimizi Yüreğimizden Söküp Atamazlar' ibaresi yer aldı. - İSTANBUL