Fenerbahçe'de Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e yanıt! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e yanıt! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e yanıt!

6 saat önce

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Çaykur Rizespor maçı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.

Fenerbahçe'de Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e yanıt!, System.String[]

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Çaykur Rizespor maçı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.


İşte Semih Özsoy'un açıklamaları;


"Bugün Allah'tan Jailson'un muhteşem golü, birçok hatayı örttü. Olmasaydı başka şeyler konuşuyor olacaktık. Muriqi'ye verilmeyen penaltı, sağa sola oynatmadan, fazlasıyla verilmesi gereken penaltıydı. Gustavo'ya verilmeyen kart kararı hatalıydı."


Rizespor 25. dakikada 10 kişi kalmalıydı. Sorduğumuz soruların cevabı dönmedi, hakemler ne kritere göre atanıyor, bakalım bugün galip geldik, bu hakem de atanacak mı? Bu atamaların bir izahatı yoksa, hakikaten zor. Tüm kamuoyu ile paylaşsınlar, biz de bilelim.


Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Taraftar artık eyyamdan bıktı, Türk halkı bundan bitti. Biz adalet istedik


Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. " ifadelerini kullanmıştı.


Fatih Terim, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:15 
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