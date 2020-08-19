Fenerbahçe'de Semih Özsoy yerine Burak Çağlan Kızılhan geldi!

Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında şu sözlere yer verildi;

Sn. Semih Özsoy'un görevinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Burak Çağlan Kızılhan'ın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sn. Gürel Aydın'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 19.08.2020 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, Sn. Gürel Aydın'ın kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan Sn. Agah Ruşen Çetin'in seçilmesine Yönetim Kurulu'nun 19.08.2020 tarih ve 673 sayılı kararı ile karar verilmiştir.