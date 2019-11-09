Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Serdar ve Altay tartışması
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Fenerbahçe'de Serdar ve Altay tartışması

7 saat önce

Serdar Aziz attığı gol ve performansıyla, kaleci Altay Bayındır ise yaptığı kritik kurtarışlarıyla Fenerbahçe adına Kasımpaşa galibiyetinde önemli pay sahibi isimler arasındaydı.

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Serdar Aziz attığı gol ve performansıyla, kaleci Altay Bayındır ise yaptığı kritik kurtarışlarıyla Fenerbahçe adına Kasımpaşa galibiyetinde önemli pay sahibi isimler arasındaydı.


90 dakikanın bitiminin ardından ise iki futbolcu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.


Serdar Aziz ve Altay Bayındır'ı yan yana getirip barıştırmak isteyen antrenörler Volkan Kazak ve Recep Karatepe bunu başaramadı.

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:55 
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