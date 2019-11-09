Fenerbahçe'de Serdar ve Altay tartışması

Serdar Aziz attığı gol ve performansıyla, kaleci Altay Bayındır ise yaptığı kritik kurtarışlarıyla Fenerbahçe adına Kasımpaşa galibiyetinde önemli pay sahibi isimler arasındaydı.



90 dakikanın bitiminin ardından ise iki futbolcu arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı.



Serdar Aziz ve Altay Bayındır'ı yan yana getirip barıştırmak isteyen antrenörler Volkan Kazak ve Recep Karatepe bunu başaramadı.