Fenerbahçe'de Serdar ve Sadık gözden düştü
7 dakika önce
Rami, Zanka ve Gustavo transferlerinin yanı sıra Jailson'un da stoperde oynamasıyla birlikte bu ikili iyice gözden düştü.
Rami, Zanka ve Gustavo transferlerinin yanı sıra Jailson'un da stoperde oynamasıyla birlikte bu ikili iyice gözden düştü.
Serdar'ın formayı kapma şansı daha yüksek. Sadık ise diğer oyuncuların başarılı performans sergilemesi halinde ocak ayında kiralık olarak gönderilebilir.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:15
Galatasaray Medya Direktörü'nden cezalara manidar gönderme! Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak 23 yıllık kariyerini noktalayan Samuel Eto'o, futbolu bıraktı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!