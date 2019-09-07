Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Serdar ve Sadık gözden düştü
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Fenerbahçe'de Serdar ve Sadık gözden düştü

7 dakika önce

Rami, Zanka ve Gustavo transferlerinin yanı sıra Jailson'un da stoperde oynamasıyla birlikte bu ikili iyice gözden düştü.

Fenerbahçe'de Serdar ve Sadık gözden düştü, System.String[]

Rami, Zanka ve Gustavo transferlerinin yanı sıra Jailson'un da stoperde oynamasıyla birlikte bu ikili iyice gözden düştü.


Serdar'ın formayı kapma şansı daha yüksek. Sadık ise diğer oyuncuların başarılı performans sergilemesi halinde ocak ayında kiralık olarak gönderilebilir.


Jailson, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:15 
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