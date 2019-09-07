Fenerbahçe'de Serdar ve Sadık gözden düştü

Rami, Zanka ve Gustavo transferlerinin yanı sıra Jailson'un da stoperde oynamasıyla birlikte bu ikili iyice gözden düştü.



Serdar'ın formayı kapma şansı daha yüksek. Sadık ise diğer oyuncuların başarılı performans sergilemesi halinde ocak ayında kiralık olarak gönderilebilir.



