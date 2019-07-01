Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları başladı
18 dakika önce
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe Futbol
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:16 Kaynak: AA
Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu öncesinde ilk antrenmanın teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Antrenmana milli takımlarda görev almayan ve geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen oyuncuların yanı sıra genç futbolcuların da katıldığı aktarıldı.
İdmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın, iki grup halinde top kapma ve pas organizasyonlarının ardından topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı
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