Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor
44 dakika önce
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:45 Kaynak: AA
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesinde bulunan Topuk Yaylası
Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde basına kapalı çalıştı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.
İki gruba ayrılan futbolcuların top sürme, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile antrenman son buldu.
Sarı-lacivertli ekip, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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