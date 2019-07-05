Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor

22 dakika önce

- Antrenmandan detaylar DÜZCE - Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Antrenmandan detaylar DÜZCE - Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:57 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Güncel
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