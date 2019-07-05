Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor
22 dakika önce
- Antrenmandan detaylar DÜZCE - Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:57 Kaynak: AA
- Antrenmandan detaylar DÜZCE - Fenerbahçe
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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