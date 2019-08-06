Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak devam ettiği antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın İtalya'nın Cagliari takımı ile hazırlık maçı yapacak.
Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:43 Kaynak: AA
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