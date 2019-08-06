Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor
1 saat önce
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:43 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak devam ettiği antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın İtalya
'nın Cagliari takımı ile hazırlık maçı yapacak.
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