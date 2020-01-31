Fenerbahçe'de Simon Falette'e lisans çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Simon Falette'e lisans çıkarıldı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Simon Falette'e lisans çıkarıldı

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Transferde bir büyük sürpriz de Fenerbahçe'den geldi.

Fenerbahçe'de Simon Falette'e lisans çıkarıldı, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Transferde bir büyük sürpriz de Fenerbahçe'den geldi... Takım harcama limitinin eksi bakiyede olması nedeniyle oyuncu alma ihtimali düşük görünen sarı lacivertli yönetim, olağanüstü bir çaba sonucunda Kulüp Lisans Kurulu'nun belirlediği kriterleri yerine getirmeyi başardı.


Kulüp böylelikle, 8 Ocak'ta Eintracht Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette'e lisans çıkarttı. Gineli defans oyuncusu, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde yarın Trabzonspor maçında forma giyebilecek. Fenerbahçe'nin takım harcama limitindeki eksi 19 milyon TL'lik açığı; sportif direktör Damien Comolli ile Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ın sözleşmelerinin feshedilmesi ve sezon başı Çaykur Rizespor'a kiralanan Barış Alıcı'nın Belçika'nın Westerlo takımına gönderilmesi sayesinde kapattığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin ayrıca bazı finans kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmaları TFF Kulüp Lisans Kurulu'na bildirmesiyle transferin önünün açıldığı kaydedildi.


TAHKİM'DEN RET


Öte yandan Tahkim Kurulu, F. Bahçe'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak'ta aldığı karar gereği, 31 Ocak gece yarısı (bugün) 00.00'dan 18.00'e çekilen ara transfer kapanma saatinin yeniden 00.00'a alınması için yaptığı itirazı reddetti. F.Bahçe ise "Transfer süreçlerinin dinamik doğası itibariyle kaçınılmaz olan gerçekler görmezden gelindi" açıklaması yaptı.


Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:30 
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