Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampta bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampta bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular salonda sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.


Dün akşam imzaların atılmasının ardından gece geç saatlerde kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sabah saatlerinde de sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falatte antrenmanda sahada çalıştı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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