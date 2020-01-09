Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampta bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampta bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular salonda sakatlık önleyici, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Dün akşam imzaların atılmasının ardından gece geç saatlerde kampa katılan yeni transfer Simon Falette, sabah saatlerinde de sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. Falatte antrenmanda sahada çalıştı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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