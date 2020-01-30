Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı

20 dakika önce

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı.

Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı, System.String[]

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Türkiye, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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