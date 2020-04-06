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Fenerbahçe'de Simon Falette kararı! Corona yüzünden...
18 dakika önce
Corona virüs nedeniyle tüm Avrupa'da futbol durdu.
Corona virüs nedeniyle tüm Avrupa'da futbol durdu. Birçok kulüp, kiraladığı oyuncuların sözleşmelerini feshetmeye başladı.
Bu modaya Fenerbahçe de uyabilir. Ligde zaten bir iddiası kalmayan Sarı-Lacivertliler'de yönetimin, Simon Falette'ye kulübü Frankfurt'a geri gönderme konusunda değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Gineli savunmacı, ocak ayında sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Bu arada Düsseldorf'ta oynayan Zanka ile Nürnberg'te forma giyen Frey de geri dönebilir. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:15
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