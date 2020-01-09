Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı

6 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, akşam antrenmanında takımla çalışmalarda yer aldı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, akşam antrenmanında takımla çalışmalarda yer aldı.

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını 18.00'de gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan ve yarım saati basına açık olan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı lacivertli ekipte yeni transfer Simon Falette takımla ilk çalışmasına çıkarken, Max Kruse hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

EMRE UYARILARDA BULUNDU

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, oyuncularla yakında ilgilenerek yaptıkları hataları düzeltmeleri doğrultusunda direktiflerde bulunurken hırsı ile dikkatleri çekti.

GÜRKAN BAŞKAN SAKATLANDI

Sarı lacivertli ekipte altyapı oyuncularından Gürkan Başkan, idmanda sakatlık yaşadı. Genç futbolcu bileğinden sakatlanırken tedavi edilmek üzere otele götürüldü.


Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:40 Kaynak: DHA
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