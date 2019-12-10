Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor!
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Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor!

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor!, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


Futbolcuların 5'e 2 top kapmayla sürdürdüğü idmanı pas çalışmasının ardından hücum ve defans varyasyonlarıyla tamamladığı aktarıldı.


Sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Victor Moses'ın özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.


Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:23 
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